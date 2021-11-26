أتباع الطرق الصوفية يتوافدون على الحسين للمشاركة في الاحتفال بمولده

توافد المئات من مريدي وأتباع الطرق الصوفية على ميدان الإمام الحسين لليوم الثاني على التوالي، لأجل المشاركة في فعاليات مولده المبارك الذى سيقام يوم الثلاثاء القادم بمشاركة عدد كبير من أتباع ومريدي الطرق الصوفية، حيث تشارك ٥٠ طريقة صوفية في الفعاليات التي بدأت منذ أمس الخميس وتستمر حتى الثلاثاء القادم، حيث الاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين.

وقام عدد كبير من مريدي وأتباع الطرق الصوفية بتأجير شقق وأماكن لإقامة وتنظيم الفعاليات الخاصة بالإحتفال بالمولد المبارك حيث تقام طقوس دينية وصوفية طوال أيام المولد.

من جانبه، قال الدكتور سيد مندور نائب الطريقة السمانية، إن أتباع ومريدي الطرق الصوفية، سينظمون إحتفالاتهم بمولد الحسين داخل ساحات ومقرات الطرق، وذلك التزاما بالقرارات الخاصة بمنع الإزدحام والتكدسات في الموالد بسبب فيروس كورونا المستجد،وتحاول جميع الطرق الإلتزام بالنظام المتبع في تنظيم الفعاليات والاحتفالات.

وتابع "مندور" في تصريحات خاصة له قائلا: الطريقة السمانية ستحتفل بالمولد في ساحتها بميدان الحسين وبمشاركة عدد كبير من المريدين والاتباع الذين يأتون من كل حدباً وصوب للمشاركة في هذه الفعاليات كل عام، ولكن هذه المرة سيكون الأمر مختلف حيث أنه منذ عامين لم يتم تنظيم الفعاليات خوفاً من فيروس كورونا المستجد لكن هذه المرة الأمور اختلفت تماما حيث ستقام الفعاليات بشكل منظم أكثر من السابق.

وأوضح: هناك حالة من الفرحة والسعادة في صفوف أتباع ومريدي الطرق الصوفية، نظراً لإقامة الاحتفالات هذه المرة، بخلاف العامين السابقين حيث تم منع الإحتفال تماما خوفاً من فيروس كورونا المستجد لكن الحمدلله هذه المرة الأمر اختلف تماما عن السابق حيث أن الدولة نجحت في التصدي لهذا الخطر بالإضافة إلى تطعيم الغالبية العظمي من المواطنين باللقاح المضاد لهذا الفيس.