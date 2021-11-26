الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد القوى العاملة اليوم.. السعودية تسمح للمصريين بالقدوم المباشر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة، حيث تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، كشف فيه الملحق العمالي وليد عبدالرزاق أحمد، رئيس المكتب العمالي بجدة، أن وزارة الداخلية السعودية سمحت بالقدوم المباشر إلى المملكة من «مصر، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وفيتنام، والهند»، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها، على أن يتم تطبيق الحجر الصحي المؤسسي عليهم 5 أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، بدءا من الأربعاء المقبل.
https://www.dostor.org/3637790

على جانب آخر، لقي 3 مصريين، مصرعهم فى حادث انهيار أعمال إنشائية بالقرب من حفرة امتصاصية قديمة، ما أدى إلى انهيارها وسقوطهم داخلها، بمحافظة المفرق في العاصمة الأردنية عمان.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان.
https://www.dostor.org/3637766

 

نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، زيارة تفقدية لشركة بلازا للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للإستثمار، بمشاركة 37 من المتدربين بمركز التدريب المهني على مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، وسنتل كومار مدير عام الشركة.
https://www.dostor.org/3637757

 

وأعلن وزير القوى العاملة، انتهاء فعاليات الدورة التدريبية الثانية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة، والتي استمرت أربعة أسابيع بالمركز.

وأوضح الوزير أن التدريب يتم على أربعة أقسام هي، الطهي والمطبخ، والتحضير والمشروبات، والاستقبال، وخدمة الغرف والمغسلة، مشيرا إلي أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري الذي يمثل 20%.
https://www.dostor.org/3637774

 

كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بتعيين 392 شابًا، منهم 8 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري  من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل،  وبلغ المسجلين بها 854 شابًا،  كما تم استخراج 642 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 22 فرصة عمل، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.
https://www.dostor.org/3637783

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وائل لطفي

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