الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تشدد من إجراءات كورونا فى وسط ارتفاع حالات الإصابة اليومية

كورونا في هولندا
كورونا في هولندا

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم، أن هولندا ستشدد إغلاقها الجزئي إلى جانب الإغلاق المبكر للحانات والمطاعم والمتاجر للحد من الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقال روته في مؤتمر صحفي متلفز: «اعتبارًا من يوم الأحد، فإن هولندا بأكملها مغلقة فعليًا في الفترة ما بين الخامسة مساءً والخامسة صباحًا».
وأضاف: «علينا أن نكون واقعيين، فالأرقام اليومية لا تزال مرتفعة للغاية»، مُشيرًا إلى أعداد الإصابات التي تزيد على 20 ألف إصابة في اليوم.
وأبلغ المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 59 حالة وفاة، و21 ألفا و350 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في نذرلاند منذ ظهور الوباء وحتى اليوم 19 ألفا و217 حالة، وإجمالي الإصابات مليوني و555 ألفا و415 إصابة.

كورونا هولندا أمستردام

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