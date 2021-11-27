السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطة منافذ «تحيا مصر» لصرف السلع التموينية لشهر ديسمبر المقبل

وزير التموين
وزير التموين

تبدأ يوم الأربعاء المقبل المنافذ المتنقلة «تحيا مصر» لمشروع عربيتي تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف السلع التموينية لشهر ديسمبر المقبل وفارق نقاط الخبز في المدن الجديدة ومنها أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر كتجربة فريدة من نوعها نجحت في توفير السلع في المناطق التي تخلوا تماما من منافذ المجمعات الإستهلاكية أو بدالي التموين أو مشروع جمعيتي لاستهدافها بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المدعمة.

 

وتقوم هذه المنافذ المتنقلة ،،تحيا مصر،، بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال عدد من المحاور الرئيسية والخطوات ومنها أن تقوم  المنافذ المتنقلة باستلام السلع التموينية من الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قبل بداية الشهر الجديد من خلال مخازن تجارة الجملة.

 

كما تقوم هذه المنافذ بصرف تعويضات شهرية تبدأ من يوم 27 من كل شهر ومن خلال منظومة التموين الجديدة التي تلزم بدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات والفروع المتنقلة من صرف الاستعاضة الأولى من يوم 27 من كل شهر ليتم صرف السلع التموينية بدءا من الشهر التالي على المستفيدين من أصحاب البطاقات.

 

وتضع المنافذ جدول زمني لكل منطقة من المناطق التي تقوم باستهدافها وتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والأماكن التي تخلو من المنافذ التموينية.

 

المنافذ تقوم بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للبطاقات التموينية التابعة لمحافظة الجيزة بعد قرار الفصل بين محافظات القاهرة الكبرى يتم الإكتفاء بكل محافظة بالبطاقات الرقم القومي التابع له لكل محافظة بصرف السلع التموينية الخاصة بهم.

 

وتوفر المنافذ المتحركة 15 سلعة حرة للمستفيدين من فارق نقاط الخبز كسلع بديلة ويتم اختيارها من سلع من منتجات شركات شهيرة ومعروفة.

صندوق تحيا مصر الجيزة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطاقات التموين توفير السلع صرف السلع التموينية اكتوبر الجديدة ديسمبر المقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

الصحة: 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و65 حالة وفاة

القبض على مسئولين بتعليم بنها زورا خطابات التعيين مقابل مبالغ مالية

مصر تعزي روسيا في ضحايا منجم سيبيريا

نتائج أولية.. الخطيب يقود الأهلى لولاية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية