خطة منافذ «تحيا مصر» لصرف السلع التموينية لشهر ديسمبر المقبل

تبدأ يوم الأربعاء المقبل المنافذ المتنقلة «تحيا مصر» لمشروع عربيتي تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف السلع التموينية لشهر ديسمبر المقبل وفارق نقاط الخبز في المدن الجديدة ومنها أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر كتجربة فريدة من نوعها نجحت في توفير السلع في المناطق التي تخلوا تماما من منافذ المجمعات الإستهلاكية أو بدالي التموين أو مشروع جمعيتي لاستهدافها بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المدعمة.

وتقوم هذه المنافذ المتنقلة ،،تحيا مصر،، بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال عدد من المحاور الرئيسية والخطوات ومنها أن تقوم المنافذ المتنقلة باستلام السلع التموينية من الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قبل بداية الشهر الجديد من خلال مخازن تجارة الجملة.

كما تقوم هذه المنافذ بصرف تعويضات شهرية تبدأ من يوم 27 من كل شهر ومن خلال منظومة التموين الجديدة التي تلزم بدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات والفروع المتنقلة من صرف الاستعاضة الأولى من يوم 27 من كل شهر ليتم صرف السلع التموينية بدءا من الشهر التالي على المستفيدين من أصحاب البطاقات.

وتضع المنافذ جدول زمني لكل منطقة من المناطق التي تقوم باستهدافها وتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والأماكن التي تخلو من المنافذ التموينية.

المنافذ تقوم بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للبطاقات التموينية التابعة لمحافظة الجيزة بعد قرار الفصل بين محافظات القاهرة الكبرى يتم الإكتفاء بكل محافظة بالبطاقات الرقم القومي التابع له لكل محافظة بصرف السلع التموينية الخاصة بهم.

وتوفر المنافذ المتحركة 15 سلعة حرة للمستفيدين من فارق نقاط الخبز كسلع بديلة ويتم اختيارها من سلع من منتجات شركات شهيرة ومعروفة.