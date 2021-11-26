الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

نيللى: «حصلى الشرف بتكريمى فى مهرجان القاهرة السينمائى»

نيللي
نيللي

أعربت الفنانة نيللي عن سعادتها الشديدة لتكريمها ضمن الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقامة حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

ووسط حالة من البهجة بين سمير صبري والنجمة القديرة، قالت «نيللي» خلال كلمتها أثناء تكريمها في المهرجان: «أنا سعيدة قوي ومبسوطة جدا وفرحانة قوي، وبجد حصلي الشرف إني اتكرم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي».

وأضافت: «المعجزة فيروز هي اللي حصدت جوايا بذرة الفن، ووالدي كان مهتم بيا كفنانة، وكنت بأخذ دروس في الباليه والموسيقى وكل الأنشطة الفنية الاستعراضية، وسعيدة بمشاركتي في بدايتي مع الراحل محمد عبدالوهاب وكنت مرهوبة في البداية وأول ما دخل في الشخصية نسيت الرهبة دي».

وتابعت: «سمير غانم أكتر واحد بيضحكني في نجوم الكوميديا، وبشكر كل القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويارب ديما في تقدم ونجاح».

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس "FIAPF".

وكشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل.

وقال «حفظي» خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل على الهواء مباشرة، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي: «76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا».

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال إفريقيا».

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