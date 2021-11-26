السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق أولى فعاليات المسرح المتنقل بقرية سلوا بحرى بأسوان

المسارح المتنقلة
المسارح المتنقلة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات المسارح المتنقلة بمركز شباب قرية سلوا بحرى، من خلال فرع ثقافة  برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لاقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، وذلك بالفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، لنشر الوعى الثقافى والفنى وتحقيق العدالة الثقافية فى ربوع المحافظة وقرى حياة كريمة.

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تضمنت أولى الفعاليات محاضرة بعنوان "محاضرة "مناهضة ختان الإناث مخاطر صحية وجنسية".

وتحدثت أثناء المحاضرة أحلام أحمد عبد الحميد عن الآثار الصحية السلبية لختان الإناث، ألم شديد بسبب قطع نهايات الأعصاب والأنسجة التناسلية الحساسة،التأثير على الصحة الجنسية من خلال عدم الشعور بالمتعة أو عدم الرغبة، صدمة النفسية والعصبية، عدوى بكتيرية وتقرحات واحتباس البول.

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وأضافت أنه من الآثار النفسية، الشعور بالقلق والخوف وعدم الثقة بالنفس، الدخول في مرحلة الاكتئاب، قمع المشاعر والشعور بعدم الاكتمال، فقدان الثقة بالنفس.

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إلى جانب ورشة " اكسسوار تطريز" للمدربة رضوى عادل باستخدام الخيوط والاطارات والقماش والفريم.  
وأقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر بدوى محمد أحمد و قصيدة "مدح الرسول ، وطنى" للشاعر محمود السنارى، وتم اكتشاف مواهب من أطفال وأهالى القرية فى "الغناء، إلقاء الشعر، الانشاد".

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وفى الختام قدم عرض لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى قدمت مجموعة من التواشيح والمديح " الله على نور الله، عزى أنت يارسول الله، قمرون، يا جماله، صلوا على الهادى".

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أسوان قصور الثقافة مركز شباب ختان الآناث حياة كريمه الهيئة العامة لقصور الثقافة الصحة الجنسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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