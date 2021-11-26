استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا فى العالم

واصلت دول العالم، اليوم، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، والمستمر منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي ليتوانيا سجلت وزارة الصحة ألفي واثنين إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 464 ألفا و562 إصابة، في حين تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و644 حالة وفاة.

وفي إستونيا، سجلت وزارة الصحة 636 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 220 ألفا و514 إصابة، في حين تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1781 حالة وفاة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا و160 وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و773 ألفا و845 إصابة والوفيات إلى 55 ألفا و989 حالة وفاة.

كما سجلت السلطات الصحية في صربيا 2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و246 ألفًا و508 حالات. وذكرت وزارة الصحة الصربية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 11 ألفا و484 حالة وفاة عقب تسجيل 48 حالة جديدة على مدار أمس.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 1090 إصابة شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالي الإصابات إلى 259 ألفًا و875 حالة. أوضحت الوزارة أن 3 أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 684 شخصًا.

وفي البرتغال، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 8 وفيات، و3 آلاف و205 إصابات جديدة، ما يرفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 18 ألفا و393 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات مليون و136 ألفا و446 إصابات.