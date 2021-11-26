الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا فى العالم

كورونا
كورونا

واصلت دول العالم، اليوم، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، والمستمر منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي ليتوانيا سجلت وزارة الصحة ألفي واثنين إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 464 ألفا و562 إصابة، في حين تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و644 حالة وفاة.
وفي إستونيا، سجلت وزارة الصحة 636 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 220 ألفا و514 إصابة، في حين تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1781 حالة وفاة.
وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا و160 وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و773 ألفا و845 إصابة والوفيات إلى 55 ألفا و989 حالة وفاة.
كما سجلت السلطات الصحية في صربيا 2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و246 ألفًا و508 حالات. وذكرت وزارة الصحة الصربية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 11 ألفا و484 حالة وفاة عقب تسجيل 48 حالة جديدة على مدار أمس.
وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 1090 إصابة شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالي الإصابات إلى 259 ألفًا و875 حالة. أوضحت الوزارة أن 3 أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 684 شخصًا.

وفي البرتغال، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 8 وفيات، و3 آلاف و205 إصابات جديدة، ما يرفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 18 ألفا و393 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات مليون و136 ألفا و446 إصابات.

عواصم عالمية كورونا عالميا كورونا ليتوانيا أستونيا رومانيا سنغافورة البرتغال

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

الاتحاد الإفريقى يصدر توصيات بشأن متحور كورونا الجديد

نتائج أولية.. الخطيب يقود الأهلى لولاية جديدة

نيللى: «حصلى الشرف بتكريمى فى مهرجان القاهرة السينمائى»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

«ينتشر بين الشباب».. كل ما تريد معرفته عن المتحور الجديد لكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟