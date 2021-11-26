الاتحاد الإفريقى يصدر توصيات بشأن متحور كورونا الجديد

أصدرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحية للاتحاد الإفريقي، اليوم عدداً من التوصيات بشأن متحور فيروس (كورونا) الجديد.

وأوصت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض في بيان لها، بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

ودعت إلى الابتعاد عن قرارات فرض حظر السفر على الأشخاص القادمين من البلدان التي أبلغت عن هذا المتحور مع التأكد أن هذا الإجراء لم يسفر عن نتيجة.

واعتبرت أن لقاحات المضادة لفيروس (كورونا) تعد الأداة الرئيسية والفعالة للوقاية من الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن العدوى، وشددت على ضرورة إسراع السلطات الصحية الوطنية في دول الاتحاد الأفريقي لتحصين سكانها، وإعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر، قبل الموجات الجديدة القادمة من العدوى، وحثت مختبرات الصحة العامة والباحثين على مراقبة معدل نتائج التسرب من الجين، وتعزيز المراقبة من خلال التنسيق مع مختبرات الجينوميات الوطنية والإقليمية.