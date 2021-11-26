الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يدعو الدول إلى التبرع بمزيد من لقاحات كورونا

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، إن على الدول الأخرى أن تضاهي "سخاء" الولايات المتحدة وتتبرع بمزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإلا فلن يتوقف الوباء.

وأضاف بايدن في بيان من نانتوكيت، حيث يقضي عطلة عيد الشكر، "هذا الوباء لن ينتهي حتى نبلغ التلقيح على مستوى عالمي"، داعيا الدول إلى التخلي عن الملكية الفكرية للسماح بتصنيع اللقاحات في أنحاء العالم.

يأتي النداء العاجل من الرئيس الأمريكي، إثر فرضه قيود سفر على ثماني دول في إفريقيا الجنوبية بعد اكتشاف المتحورة أوميكرون التي يحتمل أن تكون أشد خطورة من سابقاتها.

وتابع بايدن: "بالنسبة للمجتمع الدولي، يجب أن توضح الأخبار حول المتحورة الجديدة أكثر من أي وقت مضى لماذا هذا الوباء لن ينتهي حتى نبلغ التلقيح على مستوى عالمي".

وأردف: "تبرعت الولايات المتحدة بعدد من اللقاحات لدول أخرى أكثر من بقية الدول مجتمعة. لقد حان الوقت للدول الأخرى لتضاهي سرعة أميركا وسخاءها".

وحضّ الرئيس الأمريكي الدول المشاركة في اجتماع على المستوى الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل، على رفع الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما يسمح بالتوسع السريع في التصنيع.

وشدد بايدن على أن "هذا الخبر اليوم يؤكد أهمية التحرك بسرعة".

جوو بايدن أمريكا تأتى الولايات المتحدة وتتبر

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