سمير صبرى يقدم جائزة الهرم الذهبى لـ نيللى فى القاهرة السينمائى

حرص الفنان سمير صبري على تقديم جائزة الهرم الذهبي للنجمة القديرة نيللي، التي يكرمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43.

وقال سمير صبري خلال تقديمه الجائزة للفنانة نيللي: «مقدرش مجيش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العريق والمشرف بالوطن العربي كله، وكمان اللي محمسني زيادة هو تقديمي جائزة الهرم الذهبي لنجمة كبيرة تستحق كل التقدير بحجم النجمة نيللي».

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الجديدة، الفرنسي تيري فريمو، مدير مهرجان "كان" السينمائي، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ43، ومن المقرر أن تبدأ الليلة، حتى 5 ديسمبر المقبل.

من جانبه، علق تيري فريمو، على نبأ تكريمه قائلًا إنه لمن دواعي سروري أن أحصل على هذه الجائزة، التي لا أعتبرها جائزة لشخصي، وإنما لكل فرد اجتهد وساهم في النجاح الكبير الذي حققه مهرجان "كان" السينمائي على مدار تاريخه، خاصة في هذه الفترة التي تعد من أصعب المراحل التي تمر بها السينما في كل مكان بالعالم.

تابع «فريمو»: «بجانب السعادة الغامرة التي أشعر بها بفضل ذلك التكريم، فأنا سعيد أيضًا لزيارتي مصر للمرة الأولى، والتواجد في مهرجان كبير يتمتع بمكانة بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يتيح للعديد من السينمائيين حول العالم خلال هذا الحدث الضخم، فرصة الالتقاء وتبادل الخبرات الثرية بشأن الصناعة الفنية».

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس "FIAPF".

وكشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل.

وقال «حفظي» خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل على الهواء مباشرة، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي: «76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا».

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال إفريقيا».