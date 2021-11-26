كورونا حول العالم.. جنوب إفريقيا وكوبا يسجلان 2651

واصلت دول العالم، اليوم، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، والمستمر منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي جنوب إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2465 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" و114 وفاة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليونين و952 ألفًا و500 إصابة والوفيات إلى 89 ألفا و711 حالة.

وفي كوبا أعلنت السلطات الصحية الكوبية تسجيل 186 إصابة جديدة بـ "كورونا" في 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 961 ألفًا و884 شخصًا، بينما لن يتم تسجيل أي حالة وفاة لتظل حصيلة الوفيات متوقفة عند 8299 حالة وفاة.

وسجلت سلطات الصحة البريطانية 50 ألفا و91 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، إضافة إلى 160 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالي للإصابات المسجلة في المملكة المتحدة منذ ظهور الوباء إلى 10 ملايين و70 ألفا و841 إصابة، بينما بلغت حصيلة من ماتوا خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بـ"كوفيد-19" 144 ألفا و593 حالة، وإجمالي من تضمنت شهادات وفاتهم ذِكر "كوفيد-19" كأحد أسباب الوفاة 167 ألفا و927 شخصا.

وأبلغ المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة عن 59 حالة وفاة، و21 ألفا و350 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في نذرلاند منذ ظهور الوباء وحتى اليوم 19 ألفا و217 حالة، وإجمالي الإصابات مليوني و555 ألفا و415 إصابة.

كما أبلغت وزارة الصحة الإيطالية عن 51 حالة وفاة، و13 ألفا و686 إصابة، ما يصل بحصيلة الوفيات إلى 133 ألفا و537 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 4 ملايين و982 ألفا و27 إصابة.