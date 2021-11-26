كريم عبدالعزيز: الراحل وحيد حامد له فضل فى ظهورى.. وجائزة فاتن حمامة شرف كبير

حصد الفنان كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الجديدة المقامة بدار الأوبرا المصرية.

وقال كريم عبدالعزيز خلال تكريمه: «بحمد ربنا إنه وفقني لحد ما وصلت للمكان ده النهارده، وبشكر والدتي ووالدي المخرج محمد عبدالعزيز اللي له كل الفضل عليا، ووالدتي المفروض تكون معايا النهارده بس حصل ظروف، وعاوز أشكر زوجتي اللي استحملتني 15 سنة».

وأضاف: «فرحتي النهارده 3 فرحات إني بتكرم من مهرجان بعراقة القاهرة السينمائي اللي بيحمل اسم بلدنا، والاسم المنحوت على الجايزة اللي أخدتها الفنانة القدية فاتن حمامة، ونمرة 3 إن اللي قدمتني منى زكي، ومكنش ينفع حد يقدمني غير منى زكي».

وتابع: «أول مرة أقف قدام كاميرا كان مع منى زكي سنة 1997، وعاصرنا مع بعد وبشكرها وبعتبرها أختي».

واختتم: «بحمد ربنا أننا كجيل إتربينا على ايدين نجوم كبار علمونا اننا نحترم الناس ونحترم هذه الصناعة العظيمة، وفي اسماء لولاها مكنتش وقفت قدامكم النهارده أولهم الاستاذ الراحل وحيد حامد، والثاني المخرج الكبير شريف عرفة، وكل سنة وأنتم طيبين وديما متجمعين».