الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كريم عبدالعزيز: الراحل وحيد حامد له فضل فى ظهورى.. وجائزة فاتن حمامة شرف كبير

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

حصد الفنان كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الجديدة المقامة بدار الأوبرا المصرية.

وقال كريم عبدالعزيز خلال تكريمه: «بحمد ربنا إنه وفقني لحد ما وصلت للمكان ده النهارده، وبشكر والدتي ووالدي المخرج محمد عبدالعزيز اللي له كل الفضل عليا، ووالدتي المفروض تكون معايا النهارده بس حصل ظروف، وعاوز أشكر زوجتي اللي استحملتني 15 سنة».

وأضاف: «فرحتي النهارده 3 فرحات إني بتكرم من مهرجان بعراقة القاهرة السينمائي اللي بيحمل اسم بلدنا، والاسم المنحوت على الجايزة اللي أخدتها الفنانة القدية فاتن حمامة، ونمرة 3 إن اللي قدمتني منى زكي، ومكنش ينفع حد يقدمني غير منى زكي».

وتابع: «أول مرة أقف قدام كاميرا كان مع منى زكي سنة 1997، وعاصرنا مع بعد وبشكرها وبعتبرها أختي».

واختتم: «بحمد ربنا أننا كجيل إتربينا على ايدين نجوم كبار علمونا اننا نحترم الناس ونحترم هذه الصناعة العظيمة، وفي اسماء لولاها مكنتش وقفت قدامكم النهارده أولهم الاستاذ الراحل وحيد حامد، والثاني المخرج الكبير شريف عرفة، وكل سنة وأنتم طيبين وديما متجمعين».

مهرجان كريم عبد العزيز فاتن حمامة عبد العزيز السينمائي القاهرة المخرج الكبير شريف عرفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

الاتحاد الإفريقى يصدر توصيات بشأن متحور كورونا الجديد

نتائج أولية.. الخطيب يقود الأهلى لولاية جديدة

نيللى: «حصلى الشرف بتكريمى فى مهرجان القاهرة السينمائى»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

«ينتشر بين الشباب».. كل ما تريد معرفته عن المتحور الجديد لكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟