الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

‏رئيس تونس: الدولة لا تُدار بمنطق الجماعة

قيس سعيد
قيس سعيد

قال ‏الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، ان الدولة لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع. 

جاء ذلك خلال استقباله توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، حسبما افادت صحيفة الشروق التونسية. 
وأكّد رئيس تونس على أن تونس دولة ذات سيادة تُحترم فيها الحقوق والحريات، وعلى أن الدولة لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع.
وشدّد رئيس تونس على أنه لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات، ودعا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد.
وبيّن رئيس تونس بأن الدولة لن تترك أبناء الشعب التونسي لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام وستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة.

- 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا الرئيس التونسي تونس القانون الدلاخلية

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