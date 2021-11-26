هيثم الحاج يكشف حقيقة منع «عصير الكتب» من الاشتراك في مدينتي للكتاب

كشف هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، حقيقة منع دار "عصير الكتب" للنشر من الاشتراك في معرض مدينتي للكتاب بسبب ترويجهم لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الحاج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الهيئة لم تمنع أي دار من المشاركة في أي معرض، طالما لم يصدر ضدها حكم قضائي يدينها، موضحا أن سبب المنع يرجع إلى أن المعارض الداخلية في الأقاليم مساحتها محدودة جدا، ويتم تعميم دعوة على كل الناشرين، والاشتراك يكون بأسبقية الحجز.