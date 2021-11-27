سلع بـ50 جنيها مقابل «2 جنيه فقط» على البطاقات التموينية

قالت فاطمة عبد المقصود، عضو النقابة العامه لبدالين التموين بالقاهرة، إن بدالي التموين يبدأون غدا استلام السلع التموينية من مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر ديسمبر المقبل، لتوفيرها استعدادا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية بدءا من يوم الأربعاء المقبل.

ادفع 2 جنيه واحصل على ثلاث سلع بـ50 جنيها

وأضافت عبدالمقصود في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن متوسط نصيب الفرد على البطاقات التموينية من صرف السلع التموينية يصل لنحو 50 جنيها يحصل على سلع كيس أرز بسعر 10 جنيهات و2 كيلو سكر بـ17 جنيها وزجاجة زيت بـ25 جنيها، ويدفع المواطن 2 جنيه فقط مقابلها، منها 60 قرشا معونة شتاء على البطاقات التموينية للحصول على هذه السلع الثلاث.

وتابعت، أن محافظه القاهرة تطبق فرض معونة الشتاء على كل بطاقة تموينية 60 قرشا رغم أن بعض المحافظات لا تفرضها على التجار التموينيين، والتجار يفرضونها من أنفسهم على أصحاب البطاقات التموينية.

معونات الشتاء علة البطاقات التموينية

وأوضحت عضو النقابة العامة لبدالي التموين بالقاهرة، أنه بنهاية كل شهر يتم تجميع قيمة معونات الشتاء لكل تاجر تمويني ويتم توزيعها على مديرية التموين ومكاتب التموين والإدارات التموينية التابعة لها كحافز لهم.

تسليم الأصناف الجديدة من السلع التموينية

وأضافت عبدالمقصود أنه سيتم البدء غدا في تسليم الأصناف الجديدة من السلع التي سيتم زيادتها إلى أكثر من 30 سلعة تموينية تضم طرح السكر بـ8 جنيهات ونصف، الزيت بـ25 جنيها، الأرز بـ8 جنيهات، المكرونة بـ 8 جنيهات ونصف، والشاي بسعر 3 جنيهات وزن 40 جراما، وأصناف من البسكويتات السادة وغيرها من السلع.