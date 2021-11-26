الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقي والصين يدشنان المرحلة الأولى من بناء مركز مكافحة الأمراض

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية، الذراع الصحي للاتحاد الإفريقي، اليوم، وبعثة الصين لدى الاتحاد، تدشين المرحلة الأولى من بناء المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض.

وذكر بيان الاتحاد الإفريقي أن مركز مكافحة الأمراض ومقره أديس أبابا، جاء تتويجاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية في عام 2020.

حضر حفل تدشين المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض أميرة الفاضل محمد مفوض الشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، وليو يوكسي سفير بعثة الصين لدى الاتحاد.

الاتحاد الافريقى الصين أديس أبابا

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