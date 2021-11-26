الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأزرى: نقدر بشدة دعم موسكو لعملية ترسيم الحدود مع أرمينيا

إلهام علييف
إلهام علييف

أعرب الرئيس الأزري إلهام علييف، اليوم، خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مدينة سوتشي الروسية، عن تقدير بلاده البالغ لدعم موسكو فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.
وقال علييف، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: «نقدر للغاية الدعم، المقدم من جانب موسكو، والذي يشمل المساعدة الاستشارية، (فيما يتعلق بترسيم الحدود الأذرية - الأرمنية)».
وأعرب الرئيس الأزري عن استعداد بلاده للبدء في عملية ترسيم الحدود بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
كما أضاف أيضَا أن باكو عرضت علانية على يريفان المُضي قدمًا في إبرام معاهدة سلام "لإنهاء المواجهة، والاعتراف بوحدة الأراضي والسيادة وتعلم العيش كجيران مرة أخرى".

موسكو أرمينيا الرئيس الأذرى أذربيجان روسيا

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