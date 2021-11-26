الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

علي ربيع: «عمر ما حد عزمني على مهرجانات قبل كده»

علي ربيع
علي ربيع

بحوار ساخر وكوميدي افتتح الفنان خالد الصاوي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، والمقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية. 

ودخل علي ربيع بشكل مفاجئ على المسرح أثناء حديث خالد الصاوي عن السينما، قائلا: «أنا عمري ما حد عزمني على مهرجان قبل كده».

وطالب بتقديم فيلم يشارك من خلاله في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ونصحه خالد الصاوي بشكل كوميدي وسط ضحك الجمهور بشكل هيستيري.

 

وتُقام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان. 

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

ويُشارك في حفل افتتاح القاهرة السينمائي، عدد كبير من النجوم، ويعرض المهرجان أكثر من 13 فيلمًا على مدار أيام انعقاده.

كانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أطلقت تطبيقاً إلكترونيًا، يُساعد مستخدميه لسهولة التعرف على جميع الفعاليات بشكل سريعاً وأكثر مرونة.

يمكن التطبيق المستخدمين من التعرف على الأفلام المشاركة بالمهرجان وأماكن وأوقات عرضها، إضافة إلى مواعيد الندوات الخاصة بالأفلام والتي يشارك بها باقة من صناع الأفلام المشاركة بالمهرجان.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس "FIAPF".

وقال «حفظي» إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي: "76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا".

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: "27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال إفريقيا".

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