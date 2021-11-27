إقبال ملحوظ على الشراء في «الجمعة البيضاء»

شهدت مولات القاهرة والجيزة إقبالا ملحوظا من المواطنين للاستفادة من عروض "بلاك فرايداي" أو ما يطلق البعض عليها "الجمعة البيضاء"، وتتراوح الخصومات فيه ما بين 30% إلى 70% في مختلف المحال التجارية.

وحرص العديد من المواطنين على التواجد داخل المحال بالمولات التجارية الشهيرة لشراء أغراضهم والاستفادة بالعروض في الساعات الأخيرة من الجمعة البيضاء.

وحرص العديد من المواطنين على ارتداء الكمامات الطبية داخل المحال وهو ما شدد عليه أيضا القائمين على حركة البيع، بجانب استخدام أدوات التعقيم والمطهرات واتخاذ مسافات آمنة بين المواطنين وبين بعضهم لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما خصصت بعض المحال الكبرى مكبرات الصوت لتوجيه التنبيهات على الزبائن خلال تسوقهم للتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا لضمان سلامتهم، بالإضافة إلى وضع ملصقات على الارض أمام غرف تغيير الملابس والخزينة لاتخاذ مسافات بين المواطنين.

وتوافد العديد من المواطنين على مختلف المحال والمولات والمتاجر منذ صباح اليوم الجمعة لشراء بعض الأغراض المختلفة للاستفادة بعروض وخصومات "البلاك فرايداي" أو الجمعة البيضاء كما يطلق عليها المصريين.

ويحل اليوم الجمعة 26 نوفمبر عروض "البلاك فرايدي" أو "الجمعة البيضاء كما يطلق عليها في مصر والتي يبدأ الاستعداد لها بمجرد حلول بداية الشهر الجاري وفي الجمعة الأخيرة منه يبدأ عرض الخصومات الضخمة على مختلف المنتجات والمبيعات في جميع المتاجر.

شهدت المحال والمراكز التجارية إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للاستفادة بعروض الجمعة البيضاء، والذي تراوحت نسبة الخصومات بين 30 و70% من ثمنها الحقيقي.

فبالتزامن مع بداية شهر نوفمبر من كل عام تبدأ المحال والشركات الإلكترونية بمختلف المجالات بكل دول العالم في الإعلان عن تخفيضات "البلاك فرايداي" والتي تصل على بعض المعروضات لـ50 و70%، والذي يحل في الجمعة الأخيرة من الشهر ذاته تحديدًا اليوم الجمعة 26 نوفمبر الجاري.