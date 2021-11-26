خبير أثرى: حفل افتتاح طريق الكباش ميلاد جديد لمدينة الأقصر التاريخية

أكد خبير أثري وعضو بمجلس النواب، أن افتتاح طريق الكباش بالأقصر له آثار إيجابية على تنشيط حركة السياحة وإنعاش الاقتصاد.



وأكد الدكتور الحسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار والمشرف على مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، أن حفل افتتاح طريق الكباش أبهر العالم أجمع، ووصفه بأنه بمثابة ميلاد جديد لمدينة الأقصر التاريخية فقد أصبحت متحفًا أثريًا مفتوحًا.



وقال «عبدالبصير»، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا الحدث التاريخي المهيب يؤكد الحضارة المصرية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، كما أن تنفيذ مشروعات مستقبلية يؤكد ريادة مصر الحضارية والتاريخية ودورها المستقبلي.



ولفت إلى أهمية حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لفعاليات حفل طريق الكباش، الذي يرجع تاريخه إلى أكثر من 3 آلاف و400 سنة، بما يجسد اهتمام القيادة السياسية بملف الآثار بشكل غير مسبوق، مضيفًا أن هذا الحدث التاريخي بمثابة بداية قوية لموسم السياحة المصرية على المستوى

العالمي، فقد أصبحت الأقصر متحفًا أثريًا مفتوحًا.



وأكد أن هذا الحدث التاريخي يمثل بعثًا لمصر القديمة، وتأكيدًا على دورها الريادي في العالم أجمع منذ أقدم العصور التاريخية.

إنعاش حركة السياحة



ومن جانبه، قال النائب محمد العماري عضو مجلس النواب عن الأقصر وأمين حزب «مستقبل وطن» بالمحافظة، إن افتتاح طريق الكباش سيساهم في إنعاش حركة السياحة بشكل كبير، وزيادة عدد السائحين، وجلب مزيد ‏من العملة الصعبة، مما ينعكس على الاقتصاد المصري.



وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح، اليوم الجمعة، أن إعادة افتتاح طريق الكباش، بعد أكثر من 3 آلاف سنة شاهد على عظمة مصر، حيث يعتبر أكبر متحف مفتوح في العالم بالأقصر، التي تضم ثلثي آثار العالم.‏



وأشار، إلى أن العالم شاهد احتفالية مبهرة وأكثر من رائعة شارك فيه معظم مؤسسات الدولة، مضيفًا أن الاحتفالية تليق بعظمة مصر وحضارة المدينة بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل المومياوات الملكية، الذي أبهر ونال إعجاب العالم.