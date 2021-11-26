الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمين «المصريين الأحرار»: خطط العمل ستخضع للتقييم والمتابعة بنهج مؤسسي

إجتماع حزب المصريين
إجتماع حزب المصريين الأحرار

عقدت الدكتورة هبة تراضي واصل، الأمين العام لحزب «المصريين الأحرار»، اجتماعا للجنة خدمة المواطنين المركزية، لمناقشة الاستراتيجية العامة للحزب ومنظومة الإدارة والمتابعة، بحضور وحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية وعضو الهيئة العليا، وكمال عجيب عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس اللجنة، واللواء إحسان عبد القدوس مساعد رئيس اللجنة، ومشاركة ريمون ناجي عضو المكتب السياسي للحزب. 

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وتحدثت «واصل» عن الرؤية العامة للحزب والخطة الراهنة وضرورة تكثيف وتضافر الجهود للوصول إلى الشارع في ربوع مصر، ولاسيما أن الخدمات أحد المحاور الرئيسية للوصول سريعًا للمواطن وخاصة البسطاء. 

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واصل: نستهدف خدمة الوطن بأسلوب عملي

وقالت هبة تراضى واصل ، إننا نستهدف خدمة الوطن بأسلوب عملي ومؤسسي والغاية مساعدة المواطن والدولة لاستكمال مسار التنمية والتطوير الشامل، مؤكدة أن الحزب يتبع مبدأ العمل والإدارة بالأهداف بشكل واضح معلن قابلة للقياس والتقييم والتقويم. 

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إجتماع حزب المصريين الأحرار

وأضافت، أن جميع الأعضاء عليهم دورا هاما في خدمة الوطن وحان الوقت نحو العمل العام التكاملى مع المواطن المصرى من وأجل الوطن لتحقيق الهدف المنشود حتى تكلل الجهود بنجاح الجميع. 

وأشارت إلى أن الحزب يواكب خطوات الجمهورية الجديدة 2030 في غالبية خطواته للوصول الأسرع والمؤثر والمتفاعل المستدام مع الشارع، وحثت الجميع على أهمية وجود منظومة تواصل مباشرة بين فروع لجنة خدمة المواطنين وبعضها البعض لتحقيق خدمات أكثر بجودة وكفاءة عالية وذلك من خلال شجرة تعارف متكامل.

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إجتماع حزب المصريين الأحرار

 وقد عرض وحيد وجيه، جهود وتحركات خدمة المواطنين على صعيد الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها بالقاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة. 

وأشار، إلى أن التحرك والتواصل مع الشارع يجعل الحزب في مكانة الشريك للمواطن في همومه والمساعدة على حلها. 

ريمون ناجي: الحزب يضع أولوية لإعداد الكوادر

وفي ذات السياق أكد ريمون ناجي عضو المكتب السياسي للحزب، أن الحزب يضع أولوية لبناء الإنسان وإعداد الكوادر بصورة متكاملة بالتوازي مع الخدمات العامة والخاصة التي يقدمها من خلال الأمانات واللجان. 

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إجتماع حزب المصريين الأحرار

وأوضح أن الحزب يعمل جاهدا على تحقيق شعار مصر اللى بنحلم بيها، وذلك ولن يتحقق إلا ببناء نشء وشباب مدرك وواعي ومواكب للتطور التكنولوجي مع ضرورة اكتساب خبرات القامات الكبيرة. 

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إجتماع حزب المصريين الأحرار

وتابع: "إن المصريين الأحرار يعمل وفق رؤية قيادة وطنية ودعم وتعضيد رئيس الحزب ولعل خير شاهد صعود الشباب وتجديد الدماء، مع تحرك إداري ومؤسسي من قبل أمين عام الحزب والحرص الكامل على التواصل بين الأعضاء وبعضهم والعمل بشكل تكاملي".

إجتماع حزب المصريين الأحرار
إجتماع حزب المصريين الأحرار
إجتماع حزب المصريين الأحرار
إجتماع حزب المصريين الأحرار
إجتماع حزب المصريين الأحرار
إجتماع حزب المصريين الأحرار
إجتماع حزب المصريين الأحرار
إجتماع حزب المصريين الأحرار
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الدكتورة هبة تراضى واصل المصريين الأحرار المواطنين جمهور استراتيجية الجمهور المكتب السياسي الأمين العام للحزب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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