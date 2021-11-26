الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يعلن الاتفاق على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أنه تم خلال اللقاء الثلاثي مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الاتفاق على إنشاء آليات ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان قبل نهاية العام الجاري.
وقال بوتين، عقب اللقاء الثلاثي مع علييف وباشينيان في مدينة سوتشي الروسية اليوم: "أود أن أشير إلى أننا اتفقنا على عدد من القضايا، التي أعتبرها أساسية".
وأضاف الرئيس الروسي: "أولى هذه القضايا هو إنشاء آليات لترسيم الحدود بين الدولتين قبل نهاية العام الحالي"، معربًا عن أمله أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن، حيث لا توجد عقبات أمام إنشاء هذه الآليات.
وذكر الرئيس الروسي أنه جرى التوقيع على بيان مشترك عقب الاجتماع الثلاثي في سوتشي مع علييف وباشينيان، مشيرًا إلى أن نائبي رئيسي وزراء كل من أذربيجان وأرمينيا سيلتقيان في موسكو الأسبوع المقبل لمواصلة العمل وإعلان القرارات، التي تم الاتفاق عليها اليوم.
وأكد الرئيس الروسي الاتفاق أيضًا مع الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني على اتخاذ خطوات لرفع مستوى الاستقرار والأمن على الحدود الأذربيجانية ــ الأرمينية.

موسكو أرمينيا وأذربيجان أذربيجان أرمينيا بوتين روسيا

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