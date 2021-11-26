منى زكى تتألق بفستان أخضر فى مهرجان القاهرة السينمائى

خطفت النجمة منى زكي الأضواء خلال تواجدها على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.

وأطلت النجمة الجميلة بفستان أخضر مفتوح من أحد الأجناب، حيث نسقت معه حقيبة صغيرة من نفس اللون، مع بعض الإكسسوارات التي أضافت للإطلالة الجذابة.

منى زكي تعلق على حفل الكباش

تحدثت الفنانة منى زكي، عن افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، حيث كتبت منى، عبر ستوري حسابها بإنستجرام: «متحمسة للغاية لليلة.. حظ سعيد للجميع».

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس "FIAPF".

وكشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل.

وقال «حفظي» خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل على الهواء مباشرة، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو 98 فيلمًا، تمثل 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي: «76 فيلمًا طويلًا، 22 فيلمًا قصيرًا».

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 عرضًا عالميًا أول، 7 أفلام عرضًا دوليًا أول، 44 فيلمًا عرضًا أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و15 فيلمًا تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال إفريقيا».