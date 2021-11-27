السيطرة على حريق بمخزن كرتون بوسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، السيطرة على حريق نشب فى مخزن كرتون، دون اصابات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور تبلغ لقسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغا بوجود حريق فى شارع حمام الورشة بالإسكندرية تابع لقسم شرطة المنشية، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية الي مكان الحريق، وبالمعاينه والفحص تبين أن الحريق فى مخزن الكرتون وتم السيطرة عليه دون اصابات، وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة ندب خبراء الادلة الجنائية لمعاينة لورفع آثار حريق اندلع حريق هائل بوحدة الإيداع والتحفظ التابعة لمحافظة الاسكندرية بمنطقة الكيلو 26 غرب المدينة مما أسفر عن احتراق وتفحم 28 سيارة دون إصابات، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بنشوب حريق بوحدة الإيداع والتحفظ بالكيلو 26 دائرة القسم .

على الفور انتقلت القيادات الامنية وضباط مباحث قسم شرطة أول العامرية رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف الى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين ان "الوحدة" محل البلاغ مخصصة للتحفظ على السيارات التى مر عليها أكثر من 20 سنة التابعة للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات و نشوب حريق هائل.

تم السيطرة على النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها وأسفر الحريق عن احتراق وتفحم 28 سيارة من السيارات المتحفظ عليها.

وأشارت التحريات المبدئية الى ان سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة موجة الطقس السيئ التي تضرب الإسكندرية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.