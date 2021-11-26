بينها المنهجية.. 3 عوامل يجب أن تتوافر في الكوتش التنفيذي للعمل

كثير من الموظفين لا يعرفون بوجود كوتش تنفيذي، ولا يدركون الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه في حياتهم ويحولها إلى الأفضل، إنه ذلك الشخص الذي يجب أن تجري معه مقابلة واحدة على الأقل مع كل بداية جديدة في حياتك، فيمكن من خلاله أن ترسم الطريق السليم الذي تريد أن تكون عليه في المستقبل القريب.

ولكن يجب أن تعرف أن العملية لا تسير في اتجاه واحد، فالدور الذي يقوم به الكوتش التنفيذي يقابله بالضرورة دور منك كي تساعده على تحقيق أهدافه، ولذلك فإن هناك عدد من العوامل التي يجب مراعاتها عند لقاء كوتش تنفيذي نرصدها في السطور التالية، وذلك بحسب ما ورد في موقع "sucsess".

الوقت:

يعتبر الوقت من أهم العوامل التي يجب مراعاتها عن اختيار كوتش تنفيذي، جيث يجب أن تكون هناك مساحة آمنة يمكن أن تلتقوا بها، فلا تختار الأوقات المناسبة لك فقط من غير أن تكون مناسبة له، ففي هذه الحالة، لن تتمكن من الحصول على نتائج جيدة، لذلك قم باختيار الوقت المناسب لكليكما.

الشخصية:

كي يساعد الكوتش التنفيذي على تجاوز الأزمات التي تمر بها في حياتك لابد أن تكون شخصيته قوية، ولابد أن تكون أنت نفسك مقتنع بذلك، إذ كيف يمكن أن تستمع إليه حديثه ويقنعك بوجهة نظره من غير أن يكون على دراية كاملة بكل ما يحدث وقادر على التأثير في قراراتك، ودفعك إلى الأمام.

المنهجية:

لابد أن يكون الكوتش التنفيذي لديه منهج يعتمد عليه في التعامل مع الحالات المختلفة التي تمر عليه، لأنك لا تشبه بالضرورة الأشخاص الآخرين، لذلك يجب أن تتأكد من هذه النقطة، وتتطلع على جميع الشهادات التي يدعي الكوتش أنه حاصل عليها، حتى تتمكن من المرور بأزمتك بسلام، ولكي لا يحملك الكوتش عبء إضافي.