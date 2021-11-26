إطلالة غريبة لـ آدم الشرقاوى فى مهرجان القاهرة السينمائى (صور)

حرص النجم آدم الشرقاوي على الظهور بإطلالة مميزة بالسجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 المقام بدار الأوبرا المصرية.

وأطل النجم الشاب آدم الشرقاوي ببالطو أزرق طويل، حيث وصفه البعض بالإطلالة الرجالي الأغرب حتى الآن بحفل الافتتاح.

آدم الشرقاوي

من هو آدم الشرقاوي؟

اسمه الحقيقي محمود الشرقاوي أصول عائلته تعود إلى قرية منية المرشد بمركز مطوبس في كفر الشيخ، والده كان يعمل في مصر محاميًا لمدة 14 عامًا ثم هاجر هو وزوجته وولداه أحمد وآدم، إلى الولايات المتحدة في عام 1998.

حصل على ماجستير في القانون الأمريكي وشهادة في القانون الدولي ودكتوراه في العدالة الجنائية، وحاليًا هو عضو اتحاد المحامين الأمريكيين، وعضو اتحاد المحامين العرب ومحامٍ أمام محكمة النقص المصرية، وعضو جمعية القانون الدولي الأمريكية، وعضو الجمعية الأمريكية لعلم الإجرام.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس "FIAPF".

وكشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل.

وقال «حفظي» خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل على الهواء مباشرة، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو 98 فيلمًا، تمثل 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي: «76 فيلمًا طويلًا، 22 فيلمًا قصيرًا».

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 عرضًا عالميًا أول، 7 أفلام عرضًا دوليًا أول، 44 فيلمًا عرضًا أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و15 فيلمًا تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال إفريقيا».