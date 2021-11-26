الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«مهنا» يوصي طلاب العلم بالطاعات والإكثار من الاستغفار ونشر الفكر الصحيح

د. محمد مهنا
د. محمد مهنا

أوصى الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ورئيس مؤسسة البيت المحمدي، طلاب العلم بالحرص على قيام الليل والتقرب إلى الله بالطاعات والإكثار من الاستغفار والدعاء بالمغفرة في الخلوات، ونشر الفكر الإسلامي الصحيح بين الناس لأن المولى سبحانه وتعالى سيحاسب المقصرين في نشر رسالته ودعوته. 


وأوضح "مهنا" في  شرحه لكتاب "إحياء علوم الدين للإمام الغزالي"، أنه كفى بالمطيع ثوابا أن جعله الله أهلا الطاعة، وكفى بالعاصي عقابا أن جعله الله من أهل المعاصي، مشيرًا إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجم يرون أن الليل مهما طال فهو  سويعات قليلة، لأنهم يتلذذون بقيامه وبمناجاة ربهم فيه، ويعدون أنه مابقي من  الدنيا إلا قيام الليل، ولقاء الأحبة، وصلاة الجماعة.

 

وتابع، أنه  ورد عن  الصالحين أنهم كانوا يحنون لغروب الشمس كما يحن الطير لأوكاره فأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وأن لله في الليل والنهار نفحات تصيب القلوب المتيقظة، مستكملا أنه روي عن أحدهم قوله: منذ أربعين سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر فلولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا.

ما هو البيت المحمدي؟


يذكر أن «البيت المحمدي» يعقد جلسات علمية يحاضر فيها عدد من علماء الأزهر وشيوخه لطلاب العلم من الوافدين والمصريين  بهدف تنمية الوعي برسالة التصوف، وضبط السلوك الأخلاقي، وتقديم الفكر الإسلامي بشكل مبسط لطلاب العلم الذين يشاركون بصفة دائمة في كافة الفعاليات التي تنظمها مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف. 

وتقوم مؤسسة البيت المحمدي لعلوم ودراسات التصوف، بدور حيوي في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، من خلال تقديم المناهج العلمية بأسلوب مبسط بعيد عن التطرف والعنف والفكر المنحرف، بالاعتماد على علماء وشيوخ الأزهر الشريف الذين يشاركون في المجالس العلمية بصفة دائمة. 

محمد مهنا يوصي طلاب العلم الطاعات الاكثار

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