لأهالي الجيزة.. خريطة التحويلات المرورية الجديدة

نوهت محافظة الجيزة، بأنه في إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الهرم، ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق فإنه تم تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال، صباح اليوم الجمعة، تحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام، مع شارع محمد عبدالرقيب، حتى شارع أبوالفرج، بطول ٤٠٠ م، وعرض ١٨ م فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة ضمن تسليم عدد ٦ محطات مترو أنفاق بالخط الرابع، ما يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج، وبمواجهة سنترال الاهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة فقط، لحين انتهاء الإنشاءات.

ومنعا للتكدس الذي سيحدث نتيجة الأعمال الإنشائية، وفرت محافظة الجيزة التحويلات المرورية اللازمة في إطار الخطط الاستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل وهي كالآتي:

القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبوالهول حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور، والعودة لطريق المنصورية، ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات "ترسا سابقا" مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث "الطريق السطحى" ثم الدوران اسفل الكوبرى والعودة لمحور أنور السادات، ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

وعلى الراغبين فى التوجه إلى "مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية" الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين اتباع تعليمات اللوحات واللجان المرورية لتفادى التكدسات، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية .