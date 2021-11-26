الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نادية الجندى: «القاهرة السينمائى من أهم المهرجانات.. وتكريم نيللى متأخر»

نادية الجندي
نادية الجندي

قالت الفنانة نادية الجندي إنها تعتز بمهرجان القاهرة السينمائي، حيث يعتبر من أهم المهرجانات لحمله اسم مصر.

وأضافت «نادية» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي: «بالنسبالي أهم مهرجان لأنه يحمل اسم مصر، لكن لازم نهتم بيه لأنه وجهة مصر وله صفة دولية وعريق، وأحرص على تواجدي خلاله وأدعمه، وتكرمت خلاله من الفنان فاروق حسني وعزت أبوعوف وفاروق الفيشاوي».

وتابعت: «زمان كان هناك اهتمام من الدولة أكثر للمهرجان وكان في جدية وبيهتموا بالأفلام جدا ووجود نجوم عالميين».

وحرصت نادية الجندي على تهنئة النجمة نيللي لتكريمها بالدورة الجديدة، قائلة: «تكريم نيللي اتأخر قوي لأنها فنانة أعطت كتير أوي فن وبهجة وأفلام وفوازير ومتعت الجمهور سنين طويلة وتكريمها النهاردة شيء مهم وحرصت أن أكون متواجدة معاها وهي فنانة جميلة من الزمن الجميل، وكريم عبد العزيز من الفنانين الملتزلمين الجادين وثبت وجوده بأعماله الجميلة الجادة».

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس "FIAPF".

وكشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل.

وقال «حفظي» خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل على الهواء مباشرة، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي: «76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا».

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال إفريقيا».

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