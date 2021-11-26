شمال سيناء: إجراءات ضد المتقاعسين عن الحصول على التطعيم أول ديسمبر

قال محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، إنه اعتبارا من أول ديسمبر المقبل يمنع دخول العاملين والمواطنين، إلى كافة المصالح والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، إلا بشهادة التطعيم.

وأوضح المحافظ - في تصريح له اليوم الجمعة - أنه ابتداء من أول الشهر المقبل ستكون هناك ضوابط لتنفيذ الإجراءات ضد من يتقاعس عن الحصول على التطعيم الخاص بكورونا، طبقا لتعليمات مجلس الوزراء، وسيتم تصعيد تلك الإجراءات فيما بعد، مناشدا الجميع بضرورة التوجة للتسجيل والحصول على لقاح كورونا من خلال المراكز المنتشرة.

وأضاف محافظ شمال سيناء أن الطواقم التعليمية كانت من أوائل المسجلين للحصول على التطعيم من معلمين وإداريين وفنيين وعاملين وطلاب، بناء على التعليمات بضرورة تطعيم كل العاملين في الحقل التعليمي قبل بداية العام الدراسي بالجرعة الأولى كحد أدنى وتم استكمال التطعيم بالجرعة الثانية، وكذا صرف اللقاح لكل العاملين والطلاب بجامعتي العريش وسيناء وتم تطعيمهم بالتعاون مع مديرية الصحة.

يشار إلى أن مديرية الصحة بشمال سيناء أعلنت عن توافر اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بمراكز ونقاط التطعيم المنتشرة على مستوى المحافظة، منها: استرازينيكا ، سينوفارم ، سينوفاك ، فايزر ، وجونسون لتغطية جميع الفئات.

كما وجه بإطلاق مبادرة جديدة لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية والشوارع والمنازل في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت إشراف أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريتي الصحة والطب البيطري وجمعية الهلال الأحمر المصري في المبادرة التي تستهدف تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت في مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمختلف مدن المحافظة بالكامل، مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير ستتم يوميا، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.