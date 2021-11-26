وزير التعليم عن امتحانات الفصل الدراسي الأول: «ليست مجمعة»

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 للصفوف من الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي تتم بالنظام المعتاد قبل جائحة كورونا.

تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

وشدد «شوقي»، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 ستتم بشكلها المعتاد وليست اختبارات مجمعة كالعام الماضي.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءا من يوم 5 ديسمبر المقبل، مع ملاحظة الآتي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر».



2- الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة «ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى»، وباقي المواد على مستوى المدرسة.

3- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

4- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات».

5- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

نصيحة لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي

الجدير بالذكر أنه قدّم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي وكذلك باقي سنوات المرحلة الابتدائية، بمتابعة شرح قناة مدرستنا 1 والتعرف على مستوى جودة الشرح والعمل الكبير وراء هذه القناة التي نوفرها مجانا بأفضل الأساتذة على التليفزيون كى يتمكن من مشاهدتها والاستفادة منها كافة الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذا هو نموذج لما تحتويه القناة من شرح وتوضيح للمناهج الجديدة.

وأعاد وزير التعليم نشر فيديو قناة مدرستنا للتفريق بين نطق "P" ونطق “B”: «أعزائنا طلاب الصف الرابع الابتدائي، هيّا نتعرف معََا على نطقهم بطريقة صحيحة من خلال التدريب على بعض الكلمات في الفيديو التالي، من درس"Desert Animals"، مادة "اللغة الإنجليزية».

https://m.facebook.com/MadrasetnaPrimary/videos/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A-desert-animals/484356086194690/?_rdr