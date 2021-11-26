«الصحة» تكشف حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم الصحة والسكان، عن صحة ما تداول بشأن ظهور أول حالة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في مصر.

وقال عبد الغفار في تصريحات لـ"الدستور"، إن ما تم تداوله حتى الآن من معلومات لم يصدر من جهات صحية رسمية.



وأضاف أن وزارة الصحة والسكان تتابع مع السلطات الصحية البلجيكية تفاصيل الحالة التى تم الإعلان عنها ومدى صحة قدومها من مصر، خاصة أنه تم الإعلان عن الإصابة بعد 11 يومًا من تاريخ الوصول، كما تتواصل مع منظمة الصحة العالمية للوقوف حول تفاصيل حالة المتحور الجديدة.

وسجلت بلجيكا اليوم الجمعة أول إصابة بالمتحور الأحدث من فيروس كورونا.



وأعلن وزير الصحة فرانك فاندنبروك، في مؤتمر صحفي، بحسب ما نقلت فرانس برس، أن المصاب بمتحور B.1.1.529 غير ملقح.

فيما كتب عالم الأوبئة البلجيكي المعروف مارك فان رانست على “تويتر” قائلا: «إن الشخص المصاب عاد من مصر في 11 نوفمبر».

التزايد السريع لمعدلات الإصابة بـ كورونا

وفى سياق متصل أصدرت وزارة الصحة والسكان اليوم بيانا أكدت فيه متابعتها للبيانات الأولية الواردة من جنوب افريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا سيما في مقاطعة غاوتينغ، ومدى ارتباط هذا الارتفاع في الحالات بوجود تحور في فيروس كورونا المستجد كما تقوم اللجان العلمية والخبراء والباحثين بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا التحور .

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان أن الوزارة على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية سواء فيما يتعلق باجتماع فريق خبراء تابع للمنظمة اليوم الجمعة 26 نوفمبر او ما يتوصل اليه خبراء المنظمة فيما يتعلق بالتحور الجديد .

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الأنباء الأولية الواردة للوزارة بالإضافة الى المقال المنشور أمس الخميس 25 نوفمبر بمجلة نيتشر المتخصصة تشير الى وجود متحور جديد للفيروس (B.1.1.259 ) والذي من المحتمل أن يطلق عليه اسم نو (Nu) الذي يسبب الإصابة بالكورونا تم اكتشافه في جنوب افريقيا وبتسوانا يحتوي على عدد كبير من الطفرات الموجودة في متغيرات أخرى، بما في ذلك دلتا ورصد الباحثون في بيانات تسلسل الجينوم، المتغير أنه يحتوي على أكثر من 30 تغييرا على البروتين المرتفع – (سبايك بروتين)– وهو البروتين الذي يلتصق بالخلايا المضيفة وهو الهدف الرئيسي لمناعة الجسم ، ويبدو أن هذا المتحور ينتشر بسرعة عبر جنوب أفريقيا.. وعلى الرغم من انه مازال من المبكر جدا معرفة مدى قدرة هذا المتحور على التهرب من الاستجابات المناعية الناجمة عن اللقاحات وما إذا كانت شدة المرض الناتجة عنه أكثر أو أقل من المتغيرات الأخرى، الا أن الخبراء والباحثين في اللجان العلمية بوزارة الصحة والجامعات ومراكز الأبحاث يقومون بإجراء جميع الأبحاث المتعلقة بهذا الشأن كما يقومون بدراسة قدرة هذا المتحور على الانتشار عالميا.