الجمعة 26 نوفمبر 2021
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سياسي

عقب زيارته لمتضرري أسوان..

نائب بالشيوخ: الرئيس السيسى يحرص على إرساء قواعد العدالة الاجتماعية

النائب فرج فتحي فرج
النائب فرج فتحي فرج

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتضرري سيول أسوان زيارة استثنائية ورسالة تؤكد أن الدولة تقف بجانب الأهالى وتوفر لهم كل ما يحتاجون، فضلًا عن جهودها لوضع أليات لاستيعاب هذه الكوارث الطبيعية والظروف الاستثنائية، وهو الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية في تقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار السيول التي تعرضت لها المحافظة، مشيدًا بإصدر الرئيس السيسي تعليمات أن تكون جميع قرى أسوان داخل مبادرة حياة كريمة، باعتبار أن المبادرة مرنة ومن أجل المواطنين وقرى مصر.

وأضاف «فرج»، أن نهج الجمهورية الجديدة التي تتبناه القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو إرساء قواعد العدالة الاجتماعية التي وردت في الدستور المصري وكافة المواثيق الحقوقية، وهو ما ظهر جاليًا خلال الزيارة وحرص الرئيس السيسي على تجديد العهد مع نفسه والمواطنين بمتابعته وإشرافه على تحسين أوضاع المواطنين وحل الأزمات التي تواجههم فضلًا عن متابعة الخدمات والبرامج المنفذة والمقدمة داخل قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة سواء الخدمات الصحية أو الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها واستعدادها بشأن الآثار السلبية الواقعة على المحافظات نتاج الطقس السيئ وهطول الأمطار والسيول بسبب التغيرات المناخية والتي أثرت بصورة كبيرة على بعض المناطق.

وأوضح أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يعطي رسالة طمأنة للمواطنين أن الدولة قريبة من احتياجاتهم وقادرة على تلبية مطالبهم وأنهم لا يعيشون وحدهم ولكن الدولة بكل قطاعاتها وأجهزتها التنفيذية تقف خلف المواطن المصري لمواجهة أزماته، مضيفا أن الزيارة رسالة تعبئة لكل الأطراف في الدولة للنزول إلى ميادين العمل ومتابعة الإشكاليات بنفسهم.

النائب فرج فتحى فرج أمين سر الشؤون التشريعية والدستورية مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيول أسوان زيارة القيادة السياسية

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مسرح لكل قرية

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