درة تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أعمالها الفنية الجديدة

حضرت الفنانة التونسية درة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 الجديدة المقامة حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

وقالت «درة» في تصريحات لـ«الدستور» إنها تحرص دائمًا على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي قدر الإمكان، معربة عن تحمسها الكبير للدورة الـ 43، متمنية النجاح والتوفيق لكل القائمين عليه، مؤكدة أنها ترى أن هذا المهرجان مشرف لكل الدول العربية وسيظل محافظًا على مكانته الكبيرة.

وأضافت أنها تحب مهرجان القاهرة السينمائي خاصة، لأنه أول مهرجان شاركت فيه فور مجيئها إلى مصر للتمثيل منذ 10 أعوام، كما شاركت خلاله كعضو لجنة تحكيم أفلام قصيرة، بالإضافة إلى مشاركتها بـ«مصور قتيل» والفيلم التونسي «باب الفلة».

وعن أفلامها المقبلة، قالت إنها تنتظر عرض فيلم «الكاهن» التي تشارك في بطولته بجانب نجوم كبار، ومن المقرر عرضه قريبًا.

وأشارت إلى أنها انتهت من تصوير فيلم «جدران» الذي تدور أحداثه في إطار الرعب، من إخراج محمد بركة، ويشارك في بطولته نيكولا معوض وفراس سعيد وهند عبدالحليم، ولم يتحدد موعد عرضه.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس "FIAPF".

وكشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل.

وقال «حفظي» خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل على الهواء مباشرة، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو 98 فيلمًا، تمثل 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي: «76 فيلمًا طويلًا، 22 فيلمًا قصيرًا».

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 عرضًا عالميًا أول، 7 أفلام عرضًا دوليًا أول، 44 فيلمًا عرضًا أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و15 فيلمًا تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال إفريقيا».