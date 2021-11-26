مدير المعهد المسكوني بالشرق الأوسط: استطعنا تعليم الشباب معرفة الآخر بكل محبة

قالت السي الوكيل المدير الاقليمي للمعهد المسكوني بالشرق الأوسط، إن طلاب المعهد يجمعهم ميزة جيدة أنهم من كنائس مختلفة ودول أيضا متعددة .

ووجهت الوكيل رسالة إلى المستشارة الاعلامية للمعهد لجهودها المتميزة لتعريف الكنائس والقيادات الكنسية بفعاليات المعهد ودعواته لدعم التواصل والحوار بين الكنائس بالدول المختلفة.

وتابعت "السي" أن مستقبل الكنيسة هم الشباب بالعمل المسكوني وبكل الخدمات ؛ وبدأنا الدفعة الاولى بالمعهد خلال عام ٢٠١٥. الماضي"

وأضافت أن المعهد المسكوني واجع تحديات كبيرة استمر حتى بأجواء انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة ان خلال سنوات عملنا بالمعهد المسكوني استطعنا أن نعرف الشباب بالكنائس بكل محبة وندعم الحوار والتواصل بين الشباب المسيحي من مختلف الطوائف المسيحية .

واختتمت "السي" كلمتها قائلة" نوجه رسالة شكر لكل المعلمين بالمعهد المسكوني لجهودهم في تعليم الشباب العمل المسكوني.

من جانبها قالت نورا ادوارد المستشارة الإعلامية للمعهد المسكوني بالشرق الأوسط إنه لا نجاح لأي عمل كنسي دون نظام وادارة جيدة وهذا ما جيدته القيادات الكنسية من خلال جهودها بالمعهد للعمل سويا لأجل نجاح العمل المسكوني.