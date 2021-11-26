الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بث مباشر افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الدورة الـ«43»

جريدة الدستور

يتوافد العديد من نجوم الفن للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية، وينقل لكم موقع جريدة «الدستور» بثًا مباشرًا للحفل.

 

 

موعد بدء مهرجان القاهرة السينمائي

 

تنطلق فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي، في الفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 6 ديسمبر، ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضًا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرًا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـTime، ويكرم المهرجان أيضًا المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

 

مهرجان القاهرة السينمائى بدء مهرجان القاهرة السينمائي بث مباشر دار الاوبرا

رئيس التحرير

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مسرح لكل قرية

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