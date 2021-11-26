أقباط يشاركون فى افتتاح مسجد بقنا

شارك أقباط بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، اليوم الجمعة، في افتتاح مسجد الرحمن الجديد، بقرية الحاج سلام بفرشوط، بعد إحلاله وتجديده على نفقة الأهالي.

حضر مراسم الافتتاح، الشيخ ياسر العرشي، مدير إدارة أوقاف فرشوط، وكوكبة من علماء الأزهر الشريف والاوقاف، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وشارك في الافتتاح، القمص زكريا، راعي دير بحاجر الدهسة، والقمص ببنود، راعي كنيسة الملاك بفرشوط، والذي ألقى خطبة بعد انتهاء الصلاة داخل المسجد، عن الوحدة الوطنية والتسامح وأن الجميع يعيش في مصر في أخوة ومحبة، تربطهم علاقات طيبة وود، يقفون مع بعضهم البعض في جميع المناسبات، لا فرق بين مسلم ومسيحي.

وقال علي قاعود، عمدة القرية، إن القرية شهدت اليوم، عرسًا للوحدة الوطنية، بمشاركة الأقباط في افتتاح مسجد الرحمن الجديد، وهذا يدل على روح الأخوة والمحبة التي نعيش فيها جميعًا.