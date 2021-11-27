السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حتى لا تقع في الفخ».. نصائح أثناء التوجه إلى الشراء في البلاك فرايداي 2021

البلاك فرايداي
البلاك فرايداي

ينتظر هذا اليوم الملايين حول العالم، الذين يشترون في هذا اليوم كل ما يحتاجونه من ملابس وأجهزة منزلية وأدوات تجميل وغيرها من الأشياء التي يحتاجها كل بيت وطفل وشاب وسيدة، حيث تصل الخصومات في هذا اليوم إلى أكثر من النصف، وهو اليوم المعروف عالميا بـ "البلاك فرايداي 2021 " وفي بعض الدول بالجمعة السوداء، فيما يُطلق عليه آخرون الجمعة البيضاء، ورغم اختلاف مسمياته إلا أنه ينال اهتماما كبيرا في مختلف دول العالم. 

 

موعد تخفيضات البلاك فرايداي 2021

 

ويحل البلاك فرايداي 2021 في يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، ويستمر لعدة أيام بعدها، إلا أن بعض التجار يلجأون إلى النصب على المواطنين وتزييف الأرقام، لذا وجه جهاز حماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين قبل النزول لشراء المنتجات من البلاك فرايداي وهي كالآتي:

 

  • طالب جموع المواطنين من فئة المستهلكين بالالتزام بالحصول على حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات، والتأكد من جدية العروض والتخفيضات.

 

  • كما طالب المواطنين بالتأكد من عدم تضمين العروض أي بيانات أو ادعاءات كاذبة حول وجود تخفيضات البلاك فرايداي 2021 بأسعار المنتجات المعلن عنها.

 

  • ناشد بالتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

 

  • خوفا من الوقوف في فخ العروض الوهمية عليك التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

 

  • لا تخرج من المحل قبل طلب فاتورة الشراء حتى في فترة "عروض البلاك فرايداي 2021 ".

 

  • ضرورة وجود سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

 

  • في حال وجود أي شيء يخل بمصداقية المحال التجارية، ناشد الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "واتس آب" 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook"، الموقع الإلكتروني للجهاز اضغط هنا أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

 

الجمعة السوداء البلاك فرايداي الجمعة البيضاء خصومات جهاز حماية المستهلك البلاك فرايداي 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

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