الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«برلماني»: زيارة السيسي لمتضرري سيول أسوان رسالة طمأنة ووعد بإعادة بناء القرى

الدكتور جمال أبوالفتوح
الدكتور جمال أبوالفتوح

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرى محافظة أسوان جاءت بمثابة رسالة طمأنة ووعد بإعادة بناء تلك القرى التي تضررت بفعل السيول خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن أصدر الرئيس توجيهات بضم هذه القرى إلى مبادرة حياة كريمة تحمل رسالة هامة بسرعة العمل على إعادة بناء القرى من جديد وحمايتها من أية تهديدات فضلًا عن تسريع وتيرة النهوض بأوضاعها والخدمات فيها.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن زيارة الرئيس السيسي لاهالي المتضررة جراء السيول تعكس مدى اهتمام الرئيس بالمواطن المصري في كل مكان وحرصه ايضًا على الاطمئنان من أرض الواقع للجهود المبذولة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأحزاب السياسية لسرعة احتواء تداعيات السيول، مشيرًا إلى أن الزيارة تؤكد أنه لا يوجد منطقة في مصر وعين القيادة السياسية غائبة عليها وايضًا أن المواطنين في أقصى الجنوب في أسوان يلقون نفس الرعاية والاهتمام الذي يلقاه المواطنون في العواصم الكبرى كالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأشار وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر الآن لديها عدد من المشروعات وأعمال الحماية لمواجهة السيول والأمطار الطبيعية تتكلف مليارات الجنيهات على مستوى الجمهورية، منها سدودًا ومخرات سيول وبحيرات صناعية وسدود تحت الأرض، وتبدأ الدولة استعداداتها منذ تلقيها الإنذار الأول من محطات الأرصاد الجوية والبالغ عددهم 120 محطة أرصاد جوية بالإضافة إلى محطات أخرى تابعة لوزارة الرى والزراعة والتعليم العالي.

تحقيق أقصى استفادة من مياه الأمطار

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن الدولة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من مياه الأمطار من خلال إقامة سدود وبحيرات صناعية وحواجز وقنوات وأحواض تهدئة وجميعها بمثابة مشروعات كبرى يجري تنفيذها لأول مرة للاستفادة من الأمطار والسيول بتخزينها وتحويلها لمصدر رى للزراعة وتوفير مياه الشرب وإنشاء مشروعات تنموية، ومما لا شك فيه أن جميع الأجهزة الحكومية والوحدات المحلية والجهات المعنية تعمل بتنسيق كامل فيما بينها فى ظل منظومة كاملة لمواجهة أخطار السيول والاستفادة من مياهها في تحقيق كافة سبل التنمية.

الدكتور جمال أبوالفتوح مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرى محافظة أسوان جاءت بمثابة رسالة طمأنة مبادرة حياة كريمة الرئيس الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

بث مباشر افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الدورة الـ«43»

«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

«فستان خمسة باب».. نادية الجندى تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة

إطلالة رائعة لـ درة فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

«الأرصاد تُحذر».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

مستشهدا بحديث نبوى.. أول تعليق من بيج رامي على زواجه الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

صور

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟