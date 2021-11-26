الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أعاد رجال مرور البحيرة طريق طلمبات حقل الجمل- أبو هواش أمام قرية عبد الرازق أبو الخير بمركز أبو حمص لطبيعته عقب رفع جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم ونقل مصاب بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم للمستشفي.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة شخص آخر فى حادث سير بطريق طلمبات حقل الجمل- أبو هواش أمام قرية عبد الرازق أبو الخير بمركز أبو حمص، وذلك إثر اصطدام سيارة نصف نقل مسرعة بهم أثناء عبورهم الطريق.

تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وهم: "نشوى . الـ"25 سنة، و"عبد الله .ا .ب" 45 سنة، و"أسماء .ج.ا" 34 سنة، كما أصيب "ع . ا .خ" 4 سنوات، وتم نقله للمستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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