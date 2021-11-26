الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحرم اليونانى يجمع مريم صالح ودينا الوديدى ونوران أبوطالب (صور)

دينا الوديدي
دينا الوديدي

احتفل الحرم اليوناني بالقاهرة بعيد ميلاده الثامن عبر مهرجان موسيقي جمع الفنانات مريم صالح ودينا الوديدي ونوران أبو طالب لأول مرة.
وافتتحت نوران ابو طالب فعاليات مهرجان plug الموسيقي بوجبة طرب دسمة من أشهر أغانيها، بداية من رائعة «يا غالي، وأغنية فوازير»، مرورا بمختارات من روائع الزمن الجميل، مع مفاجأة الحضور بالعرض الحي الأول لأجدد أغنياتها "إعجاز"، المقرر ظهورها للنور قريبا.

9c3ce9d7-aac0-41de-9d31-e9da28cf843e

في حين أشعلت من بعدها دينا الوديدي أجواء السهرة النسوية بأغنياتها الشهيرة "تدور وترجع" و"بعد البيبان"، مصحوبة بالعرض الحي لأجدد أغانيها "يابدر"، بمشاركة الموزع الموسيقي توتي، مع مزيج من روائع ألبومها الأخير "القطر".

792d5162-db6e-4957-bbab-4acfd2e437a6


وفجرت دينا مفاجأة غير متوقعة أمام عشرات الحضور لمشاركتها الغناء مع مريم صالح في تأدية رائعة "العرس"، بشكل ديو غنائي مشترك، استلمت من بعده مريم راية السهرة لتضع مسك الختام على المهرجان الذي أتى تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، لتشارك الفرحة مع الجمهور بتقديم ما يزيد عن 12 أغنية من أغانيها المعروفة، من بينها "أنا مش بغني" و"انساب" و"إصلاحات"، مرورا بأغنيتي "امشي على رمشي" و"حبو الحلو"، مع مفاجأة الجمهور بضيوف الحفل عازف العود حازم شاهين والفنانة هدى عصفور.

9f8f5368-7e13-4b20-a8e0-d622e4e3b81c


واحتفلت فاتنات الموسيقى البديلة في مصر بمرور 8 سنوات على تأسيس الحرم اليوناني "الجريك كامبس" في قلب القاهرة، الذي شهد على مدار أعوامه عشرات الحفلات والمهرجانات الموسيقية متنوعة المذاقات والألوان بجانب كونه ملاذاً للأنشطة الشبابية والمواهب الفنية والمشاريع الثقافية الناشئة.

59523b05-34b9-4458-b0af-e8382a669105

دينا الوديدي (1 أكتوبر 1987)، هي مغنية، ملحنة، وممثلة مصرية. عُرفت دينا بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال السنتين الماضيتين، حيث دمجوا بين الموسيقى المحلية والعالمية.

f9e702bf-8e28-4c48-928c-6beb3b0d8b40

3d660cef-d8e0-4da9-9d84-3ea41c783fdb
3d660cef-d8e0-4da9-9d84-3ea41c783fdb
99eefee3-1547-40a7-9cad-5bf8099268fc
99eefee3-1547-40a7-9cad-5bf8099268fc
423d7057-ea2a-43c0-9c94-2eb7d488f434
423d7057-ea2a-43c0-9c94-2eb7d488f434
عرض توقع شاهين القاهرة فعاليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

«الأرصاد تُحذر».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنقاذ حياة ركاب قطار «طنطا ـ المنصورة» قبل انقلابه بسبب سرقة القضبان

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

يحتوي 30 تغييرًا.. أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجنوب إفريقى

البريد المصرى يشارك فى اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمى بسويسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

صور

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟