الحرم اليونانى يجمع مريم صالح ودينا الوديدى ونوران أبوطالب (صور)

احتفل الحرم اليوناني بالقاهرة بعيد ميلاده الثامن عبر مهرجان موسيقي جمع الفنانات مريم صالح ودينا الوديدي ونوران أبو طالب لأول مرة.

وافتتحت نوران ابو طالب فعاليات مهرجان plug الموسيقي بوجبة طرب دسمة من أشهر أغانيها، بداية من رائعة «يا غالي، وأغنية فوازير»، مرورا بمختارات من روائع الزمن الجميل، مع مفاجأة الحضور بالعرض الحي الأول لأجدد أغنياتها "إعجاز"، المقرر ظهورها للنور قريبا.

في حين أشعلت من بعدها دينا الوديدي أجواء السهرة النسوية بأغنياتها الشهيرة "تدور وترجع" و"بعد البيبان"، مصحوبة بالعرض الحي لأجدد أغانيها "يابدر"، بمشاركة الموزع الموسيقي توتي، مع مزيج من روائع ألبومها الأخير "القطر".



وفجرت دينا مفاجأة غير متوقعة أمام عشرات الحضور لمشاركتها الغناء مع مريم صالح في تأدية رائعة "العرس"، بشكل ديو غنائي مشترك، استلمت من بعده مريم راية السهرة لتضع مسك الختام على المهرجان الذي أتى تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، لتشارك الفرحة مع الجمهور بتقديم ما يزيد عن 12 أغنية من أغانيها المعروفة، من بينها "أنا مش بغني" و"انساب" و"إصلاحات"، مرورا بأغنيتي "امشي على رمشي" و"حبو الحلو"، مع مفاجأة الجمهور بضيوف الحفل عازف العود حازم شاهين والفنانة هدى عصفور.



واحتفلت فاتنات الموسيقى البديلة في مصر بمرور 8 سنوات على تأسيس الحرم اليوناني "الجريك كامبس" في قلب القاهرة، الذي شهد على مدار أعوامه عشرات الحفلات والمهرجانات الموسيقية متنوعة المذاقات والألوان بجانب كونه ملاذاً للأنشطة الشبابية والمواهب الفنية والمشاريع الثقافية الناشئة.

دينا الوديدي (1 أكتوبر 1987)، هي مغنية، ملحنة، وممثلة مصرية. عُرفت دينا بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال السنتين الماضيتين، حيث دمجوا بين الموسيقى المحلية والعالمية.

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