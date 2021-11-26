مناقشة كتاب «صفر واحد.. مدخل إلى الوعي الرقمي» بمكتبة مصر العامة.. 10 ديسمبر

تقيم مكتبة مصر العامة بمصر الجديدة، ندوة عن كتاب" صفر واحد.. مدخل إلى الوعي الرقمي" للمهندس زياد عبد التواب، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء المصري لنظم المعلومات، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة والرئيس السابق لمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك فى تمام الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أنه صدر حديثًا عن مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع كتاب «صفر...واحد»، للدكتور زياد عبدالتواب، والذي يعد بمثابة الكتاب الأول له.

ويعد كتاب «صفر.. واحد» هو أحد أجزاء سلسلة "الوعي الرقمي"، الصادرة عن مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، ويحكي فيه المهندس زياد عبد التواب، وبأسلوب مبسط، قصة التحول الرقمي ومكوناته، ويشرح بعض المصطلحات المتداولة حول التحول الرقمي.

ومن أجواء الكتاب: «الروّاد، هم أولئك الذين قدّروا المعلومةَ، وتعاملوا معها باعتبارها صاحبة الفعل الفارق في مسيرة الحياة الإنسانية؛ لاحظوها، واستشفوها، ثم بحثوا عنها، وخزنوها، وأعادوا استخدامها من جديد.

اليوم، باتت «المعلوماتية» عالمًا يتمدد ويتسع كل ثانية، قوامه كم رهيب من البيانات شديدة التنوع وربما الغرابة، سيلٌ يُغرق الغافل، ويفيض خيرًا على المنتبه.

هذا الكتاب طوق نجاة من الغفلة، بابٌ للمعرفة عن العالم الجديد، خبرٌ عن التحول الذي بدأ بالفعل، وخبرةٌ جادة تشكلتْ – رغم ثرائها – في وجبة خفيفة جمعت الرصد والتحليل والنصيحة اللازمة لمعرفة شافية بالعالم الجديد “العالم الرقمي”».

سلسلة الوعي الرقمي

مؤسسة بتانة الثقافة، بوصفها كيانًا مهمومًا بالمعرفة بشكل شمولي، أطلقت سلسلة كتب تهدف إلى رفع مؤشر الوعي الرقمي لدى المواطنين، مما يعزز إنجاز الأعمال ورفع معدلات جودة المعيشة من خلال استثمار الوسيط الإلكتروني وتقنيات الاتصالات.

تركز السلسة على تعزيز تعامل البشر مع البيئة الإلكترونية في المجالات شتى، مع إكسابهم مهارة الحفاظ على خصوصيتهم في مجتمع رقمي لم يزل يضع قوانينه.

ويشار إلى أن المهندس زياد عبد التواب في رئاسة مجلس الوزراء المصري، وهو المقرر الحالي للجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية في المجلس الأعلى للثقافة.

وشغل «عبد التواب» منصب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بين عامي 2018 و2019، بعد أن شغل منصب مدير إدارة الاتصالات في المركز بين عامي 2001 و2018، وقد بدأ عمله مهندسًا للاتصالات بالمركز في 1995.

والمهندس زياد عبد التواب حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات من جامعة القاهرة في 1994، وعلى درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات التجارية من جامعة ميدلسيكس بالمملكة المتحدة في عام 2000.