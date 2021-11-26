محافظ أسيوط يستقبل وفد الجمعية المصرية لرواد الكشافة والمرشدات

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة وفد الجمعية المصرية لرواد الكشافة والمرشدات المشاركين في المؤتمر القومي الرابع والعشرين لرواد الكشافة والمرشدات على مستوى الجمهورية والذي يعقد بمدينة أسيوط الجديدة في الفترة من 25 وحتى 28 نوفمبر الجاري تحت شعار "عطاء بلا حدود".

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.



ورحب محافظ أسيوط بأعضاء الجمعية المصرية لرواد الكشافة والمرشدات على أرض المحافظة مشيدا بالأنشطة الكشفية وردها الفعال في المجتمع وتأثيرها الايجابي في بناء وتكوين الشخصية الوطنية وغرس قيم الولاء وحب الوطن والتضحية والإيثار وروح العمل الجماعي وخلق جيل قادر على تحمل المسؤوليات معربًا عن أمله في تحقيق خدمات جليلة للشباب واحتوائهم لتوجيه قدراتهم في الطريق الصحيح والعمل على برامج تنمية مهاراتهم وتمكينهم بما يتوافق مع مستهدفات وخطط عمل الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغايتها مؤكدًا دعمه للأنشطة والفعاليات الكشفية المتنوعة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.



وأشاد المحافظ بشعار المؤتمر وهو عطاء بلا حدود، لافتًا إلى العطاء غير المسبوق الذي تشهده مصر من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأبرزها مبادرة حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يغير واقع ملايين المواطنين في القرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية وكان لأسيوط نصيب كبير منها حيث يجري تطوير 150 قرية من خلال مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية و149 قرية في 7 مراكز بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات في كافة المجالات بواقع 900 مشروع بتكلفة إجمالية تتجاوز 25 مليار جنيه منها 153 مشروع في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه مستعرضًا بعض المشروعات القومية الأخرى التي تم تنفيذها بالمحافظة ومنها مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بتكرير البترول ومشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة والمرحلة الثالة من محطة كهرباء الوليدية وغيرها من المشروعات التي تغير واقع الحياة للأجيال القادمة وتحقق رؤية مصر 2030.



وفي ختام اللقاء قدم أعضاء الجمعية المصرية لرواد الكشافة والمرشدات درع المؤتمر القومي الرابع والعشرون للوزير المحافظ تقديرًا لجهوده كما قدمت مؤسسة واقع ثاني للخدمات الثقافية والاجتماعية درع المؤسسة لمحافظ أسيوط لتشريفه بزيارة مركز التدريب التابع للمؤسسة بالوادي الأسيوطي.