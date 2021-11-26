الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخللات ومنظفات صناعية مجهولة المصدر فى الشرقية والقليوبية

مخلل فاسد
مخلل فاسد

تمكنت مباحث التموين من ضبط 11 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر فى القليوبية و11 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع فى الشرقية.

ففي القليوبية تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مسئول مصنع تعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من منتهية الصلاحية وبالغة الضرر على العامة.

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط (17,11 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض" بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وفي الشرقية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مصنع "مخللات" بدون ترخيص، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من المخللات الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية.

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط مسئول ومدير ثلاجة أغذية، بحوزته ضبط بحوزته ضبط (11,57 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

القليوبية مباحث التموين صورة بدون ترخيص محافظ مشروع استهلاك

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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