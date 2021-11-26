الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

الهيئة البرلمانية لحماة الوطن تلتقي وزير التموين .. و«المصيلحي» يشيد بأدائها

برلمانية حزب حماة
برلمانية حزب حماة الوطن خلال لقاءه وزير التموين

التقت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، برئاسة النائب احمد بهاء شلبي، بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للتعرف على استراتيجية الوزارة ومناقشة التحديات التي تواجهها، وسبل التغلب عليها، وعرض رؤية الحزب فيما يتعلق بهموم المواطن في قضايا السلع التموينية وتحديات التوسع في التجارة الداخلية. 
 

برلمانية حزب حماة الوطن خلال لقاءه وزير التموين

وكشف «المصيلحي» خلال اللقاء عن توجه الوزارة نحو التوسع في أنشطة التجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجستية، بما تتميز به من تقليل الأسعار على المواطنين، والتنوع الكبير في السلع، معربًا عن حرصه الشديد على خدمة المواطنين وتوصيل الدعم الي مستحقيه بكل الصور، في إطار التوجيهات الرئاسية.
 

برلمانية حزب حماة الوطن خلال لقاءه وزير التموين

وحول استراتيجية الوزارة فيما يخص التأمين علي عمال المخابز، قال المصيلحي، إن هناك تنسيقا كبيرًا مع وزارة القوي العاملة في هذا الشأن، وبلغ الحصر النهائي للعمال في المخابز على مستوى الجمهورية نحو 75 ألف عامل.

برلمانية حزب حماة الوطن خلال لقاءه وزير التموين


 وأشاد وزير التموين، في نهاية اللقاء، بأداء الهيئة البرلمانية للحزب، وحرصها على لقاء الوزراء والمسئولين للوقوف على الأداء الحكومي، وأنه لأول مرة منذ توليه الوزارة يجد حزبا يطلب لقاء مع مسئول حكومي للاستماع إليه. 

برلمانية حزب حماة الوطن خلال لقاءه وزير التموين

درع التكريم


وفي ذات السياق، أهدى الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وزير التموين، درع التكريم، على جهوده الملموسة منذ توليه الوزارة.

برلمانية حزب حماة الوطن خلال لقاءه وزير التموين

 

 

 

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