الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 12 محضرا لمخابز بلدية وسياحية مخالفة فى المحلة الكبرى

مخابز بلدية
مخابز بلدية

تمكنت حملة من مديرية تموين بالغربية، اليوم الجمعة، من تحرير 12 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبرى.

واستهدفت الحملة، التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة الكبرى ، وحررت 12 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

كما تمكنت حملة من مديرية تموين  بالغربية، اليوم الجمعة، من تحرير ١٣ محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية،  يتلاعبون فى مواصفات الخبز، فى مركز وبندر طنطا.

واستهدفت الحملة، التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر طنطا ، وحررت ١٣ محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

تحرير تقسيم محضر مخالفات اصحاب مخابز بلدية وسياحية يتلاعبون مواصفات الخبز مركز وبندر المحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

«الأرصاد تُحذر».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنقاذ حياة ركاب قطار «طنطا ـ المنصورة» قبل انقلابه بسبب سرقة القضبان

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

يحتوي 30 تغييرًا.. أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجنوب إفريقى

البريد المصرى يشارك فى اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمى بسويسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

صور

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟