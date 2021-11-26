استولى على 2 مليون جنيه.. ضبط «مستريح» للنصب على المواطنين في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "فرع جنوب الصعيد"، بالتعاون مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بدائرة المركز بحجة توظيفها فى الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية، وبلغت جملة المبالغ التى تم حصرها طبقا للبلاغات التى تقدم بها 6 مواطنين ما يقرب من 2 مليون و350 ألف جنيه.

بداية الواقعة بورود بلاغات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج بإجمالى 6 بلاغات تضرروا فيها من أحد الأشخاص لقيامه بجمع مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال الاستثمار العقارى والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية ثابتة بالمخالفة للقانون.

توصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بممارسة نشاط موسع فى النصب على المواطنين، من خلال تلقي مبالغ مالية من بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ "2,350" مليون جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم عقب تقنين الإجراءات.

تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتولت النيابة التحقيق.