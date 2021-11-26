الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استولى على 2 مليون جنيه.. ضبط «مستريح» للنصب على المواطنين في سوهاج

ضبط مستريح
ضبط مستريح

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "فرع جنوب الصعيد"، بالتعاون مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بدائرة المركز بحجة توظيفها فى الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية، وبلغت جملة المبالغ التى تم حصرها طبقا للبلاغات التى تقدم بها 6 مواطنين ما يقرب من 2 مليون و350 ألف جنيه.

بداية الواقعة بورود بلاغات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج بإجمالى 6 بلاغات تضرروا فيها من أحد الأشخاص لقيامه بجمع مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال الاستثمار العقارى والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية ثابتة بالمخالفة للقانون.

توصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بممارسة نشاط موسع فى النصب على المواطنين، من خلال تلقي مبالغ مالية من بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ "2,350" مليون جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم عقب تقنين الإجراءات.

تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتولت النيابة التحقيق.

المواطنين الاستثمار أرباح المالية مارس شرطة ممارسة مليون

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

«الأرصاد تُحذر».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنقاذ حياة ركاب قطار «طنطا ـ المنصورة» قبل انقلابه بسبب سرقة القضبان

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

يحتوي 30 تغييرًا.. أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجنوب إفريقى

البريد المصرى يشارك فى اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمى بسويسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

صور

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟