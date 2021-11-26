الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تعلق الرحلات الجوية القادمة من دول منطقة إفريقيا الجنوبية بسبب السلالة الجديدة لكورونا

كورونا فى الفلبين
كورونا فى الفلبين

أعلنت الفلبين، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية القادمة من عدة دول في منطقة إفريقيا الجنوبية، وذلك على خلفية سلالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" التي انتشرت مؤخرًا في جنوب إفريقيا.


وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بمكافحة فيروس "كورونا" وافقت على تعليق الرحلات الدولية الواردة من عدة دول حتى 15 ديسمبر المقبل بسبب مخاوف من السلالة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الدول هي جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

وكان أعلن الطيران المدني البحريني، عن إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء بإدراج 6 دول إفريقية على القائمة، هى: "جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، ليسوتو، إسواتيني".


وذكرت شئون الطيران المدني البحريني- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- أنه سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين.


يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك، من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وتتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري.
كانت المملكة المتحدة قد أعلنت، أمس الخميس، حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتا" اعتبارا من اليوم بسبب ظهور السلالة الجديدة من الفيروس، كما أعلن العديد من الدول الأخرى اتخاذ إجراءات مماثلة للمملكة المتحدة.
 

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