الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين: استمرار التعاون بين برلمانات الدول الإسلامية يُسهم فى تعزيز العمل المشترك

فوزية بنت عبدالله
فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني

أكدت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب البحرينية رئيسة وفد الشعبة البرلمانية، المشارك في أعمال الجمعية العامة رقم 143 للاتحاد البرلماني الدولي، أن استمرار التعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الإسلامية يُسهم في تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتوحيد المواقف والرؤى تجاه الموضوعات والقضايا التي تتم مناقشتها في المحافل البرلمانية الدولية، والنهوض بأطر التكامل بين المؤسسات التشريعية، وبما يلبي تطلعات شعوب المنطقة وطموحاتهم.


وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن ذلك جاء خلال اجتماع رؤساء المجالس التشريعية في الدول الإسلامية الذي عقد، اليوم الجمعة، على هامش انعقاد الجمعية العامة 143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، التي تقام في العاصمة الإسبانية مدريد.


وأوضحت "بنا" أنه- خلال الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس النواب البحريني برؤساء المجالس التشريعية الإسلامية- تم استعراض سبل تطوير العمل البرلماني المشترك، وتوحيد وجهات النظر بين السلطات التشريعية في الدول الإسلامية، وتبادل الرؤى حول الموضوعات المطروحة في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وبحث تبني سياسات موحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للمجموعة الإسلامية، والسبل الكفيلة بتحقيق أجندة العمل المشترك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

يحتوي 30 تغييرًا.. أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجنوب إفريقى

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

محافظ بورسعيد: مصر أبهرت العالم باحتفال مهيب لافتتاح ممر تاريخي

«إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد».. الحكومة ترد

ابتز شقيقته.. حبس عامل قتل شاب وألقى جثته أمام مسجد في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

صور

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟