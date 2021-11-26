البحرين: استمرار التعاون بين برلمانات الدول الإسلامية يُسهم فى تعزيز العمل المشترك

أكدت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب البحرينية رئيسة وفد الشعبة البرلمانية، المشارك في أعمال الجمعية العامة رقم 143 للاتحاد البرلماني الدولي، أن استمرار التعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الإسلامية يُسهم في تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتوحيد المواقف والرؤى تجاه الموضوعات والقضايا التي تتم مناقشتها في المحافل البرلمانية الدولية، والنهوض بأطر التكامل بين المؤسسات التشريعية، وبما يلبي تطلعات شعوب المنطقة وطموحاتهم.



وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن ذلك جاء خلال اجتماع رؤساء المجالس التشريعية في الدول الإسلامية الذي عقد، اليوم الجمعة، على هامش انعقاد الجمعية العامة 143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، التي تقام في العاصمة الإسبانية مدريد.



وأوضحت "بنا" أنه- خلال الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس النواب البحريني برؤساء المجالس التشريعية الإسلامية- تم استعراض سبل تطوير العمل البرلماني المشترك، وتوحيد وجهات النظر بين السلطات التشريعية في الدول الإسلامية، وتبادل الرؤى حول الموضوعات المطروحة في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وبحث تبني سياسات موحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للمجموعة الإسلامية، والسبل الكفيلة بتحقيق أجندة العمل المشترك.