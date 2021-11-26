الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب العمل بسرعة وحسم لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه من المهم أن تظل أوروبا موحدة وتعمل بشكل سريع وحاسم في مواجهة السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) التي انتشرت مؤخرًا في جنوب أفريقيا.


وأضافت دير لاين - خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الجمعة، نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن المفوضية الأوروبية اقترحت اليوم على الدول الأعضاء تفعيل إجراءات الطوارىء على السفر من دول في منطقة إفريقيا الجنوبية ودول أخرى متضررة وذلك للحد من انتشار السلالة الجديدة، مشددة على ضرورة تعليق السفر حتى يكون لدينا فهم واضح للمخاطر التي تشكلها هذه السلالة.


وأشارت دير لاين إلى أنه يجب على المسافرين العائدين من هذه المناطق احترام قواعد الحجر الصحي الصارمة، موضحة أن المساهمة في السيطرة على الوباء بشكل أفضل يعتمد علينا جميعا كمواطنين.


وشددت دير لاين، على أهمية تلقي التطعيمات وغسل اليدين وارتداء أقنعة الوجه من أجل مواجهة الوباء.

وكانت أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اكتشاف أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية الجمعة إن فهم مستوى انتقال وشدة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي رصدت في جنوب إفريقيا يحتاج إلى "أسابيع عدة".

وقال كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحافي دوري لوكالات الأمم المتحدة إن خبراء من منظمة الصحة العالمية مكلفين مراقبة التطورات في فيروس كورونا يجتمعون مع ذلك الجمعة لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف المتحورة التي سميت "بي. 1.1.529" على أنها "مقلقة" أو "يجب مراقبتها".

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